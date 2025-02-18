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لبنان
أسماء مفقودة.. غادرت منزلها منذ أكثر من أسبوعين ولم تَعد لغاية تاريخه
Lebanon 24
18-02-2025
|
08:37
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
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أسماء عبد الرحمن الحاج علي (من مواليد عام 2010، سورية)
التي غادرت بتاريخ 3-2-2025، منزل ذويها الكائن في بلدة عين كسور – قضاء عاليه، ولم تَعد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمَين: 921115-05 أو 922173-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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