Advertisement

لبنان

في صيدا.. هذا ما وجده المواطنون بسندويشات الشاورما!

Lebanon 24
18-02-2025 | 08:34
A-
A+
Doc-P-1322304-638754901662890842.jpg
Doc-P-1322304-638754901662890842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 سطر مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب، محضر ضبط بحق صاحب مطعم في صيدا بعد التثبت من اهتراء الشباك المعدنية لشواية الشاورما، مما أدى الى تساقط المعادن داخل محتوى الساندويشات، وذلك بعد ورود شكوى من احد المواطنين بهذا الخصوص.
Advertisement

وتم الحصول على  تعهد خطي من صاحب المطعم بالتوقف عن التداول بهذا الصنف لحين اجراء التصليح اللازم. 

كما جال فريق من المصلحة في محطات المحروقات والمؤسسات الغذائية في الزهراني والمصيلح. فيما نفذ فريق اخر كشفاً على محال الحلويات في مدينة صور.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2025-02-18
12:34 | 2025-02-18
12:31 | 2025-02-18
12:27 | 2025-02-18
12:25 | 2025-02-18
12:15 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24