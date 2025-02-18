مكتب فضل الله يحدّد أوّل أيام شهر رمضان

أصدر المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله بيانا أعلن فيه، أن "يوم السبت الواقع فيه ١ اذار 2025م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ بناءً على المبنى الفقهي لسماحته الذي يعتمد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية".

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