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لبنان

مكتب فضل الله يحدّد أوّل أيام شهر رمضان

Lebanon 24
18-02-2025 | 08:43
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 أصدر المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله بيانا أعلن فيه، أن "يوم السبت الواقع فيه ١ اذار 2025م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ بناءً على المبنى الفقهي لسماحته الذي يعتمد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية".
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