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لبنان

فضل الله: لضرورة التعاون مع الجيش

Lebanon 24
18-02-2025 | 08:47
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زار النائب حسن فضل الله بلدتي مارون الراس ويارون الحدوديتين، حيث رافق الأهالي في تفقد بيوتهم وانتشال الشهداء وفتح الطرقات. وأكد أن ما شهدناه من دمار لن يهز إرادة أبناء الجنوب والمقاومة، مشددًا على أهمية الإسراع في إعمار المنطقة وتوفير البنى التحتية اللازمة للعودة السريعة للأهالي.
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وطالب الدولة بتوفير الدعم الكامل للمنطقة، داعيًا الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ والعمل على طرد الاحتلال من التلال اللبنانية المحتلة. كما أشار إلى ضرورة التعاون مع الجيش الذي يسهم في تسهيل عودة الأهالي، مؤكدًا أن أي جندي إسرائيلي في الأراضي اللبنانية هو محتل ويجب طرده.
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