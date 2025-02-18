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لبنان

معظم بلدات قضاء مرجعيون منكوبة!

Lebanon 24
18-02-2025 | 08:53
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تغيرت معظم ملامح البلدات في قضاء مرجعيون التي احتلها العدو الإسرائيلي، جرّاء التفجيرات والغارات والإعتداءات المتكررة عليها، وبعد عمليات جرف للطرقات واستحداث اخرى، حيث أن بعض البلدات منكوبة بالكامل.
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