معظم بلدات قضاء مرجعيون منكوبة!

تغيرت معظم ملامح البلدات في قضاء مرجعيون التي احتلها العدو الإسرائيلي، جرّاء التفجيرات والغارات والإعتداءات المتكررة عليها، وبعد عمليات جرف للطرقات واستحداث اخرى، حيث أن بعض البلدات منكوبة بالكامل.

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