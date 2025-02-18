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لبنان
"عصر الإزدهار في لبنان".. وفد سعودي سيتفقد مطار القليعات
Lebanon 24
18-02-2025
|
09:52
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كتب الوزير السابق أمين سلام على منصة "أكس" معبرًا عن تفاؤله بإعلان زيارة وفد سعودي قريبًا إلى لبنان لتفقد مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، في إطار مشروع تمويل سعودي يهدف إلى تأهيل المطار وتطوير بنيته التحتية.
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وأشار سلام إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق "عاصفة حزم وأمل" وانطلاقة جديدة نحو التقدم والازدهار في لبنان، تحت رعاية المملكة العربية السعودية وقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أن المملكة السعودية، من خلال هذا المشروع، تستكمل تطلعات اللبنانيين، وتدعم دور لبنان القيادي في رؤية المملكة 2030. وأكد أن هذه المبادرة تتماشى مع خطط تفعيل المرافق الحيوية في لبنان، لاسيما في الشمال، بما يخدم الدورة الاقتصادية في المنطقة.
وأضاف سلام أن المطار يمتلك إمكانيات كبيرة ليكون أكثر من مجرد مطار تجاري، مع إمكانية توسعته ليشمل مناطق صناعية، بفضل موقعه الجغرافي المتميز والفرص الاقتصادية التي يقدمها.
كما أشار إلى أن العديد من الجهات الدولية أكدت نيتها الاستثمار في هذه المنطقة في حال توفر الأمان والاستقرار السياسي.
وفي ختام تصريحاته، ربط سلام الخطوة السعودية مع الإشارات الإيجابية من الإدارة الأميركية الجديدة تجاه لبنان والشرق الأوسط، مؤكدًا أن الدراسات الأميركية التي تناولت مطار القليعات تعزز من إمكانية المضي قدمًا في هذا المشروع التنموي.
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