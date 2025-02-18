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لبنان

رجّي استعرض مع السفير الاردني المستجدات في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
18-02-2025 | 09:55
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون التي أبلغته باستمرار المساعدات الأميركية للبنان لا سيما للجيش اللبناني، وقد شكر الوزير رجّي الولايات المتحدة مشدداً على أهمية الدعم الأميركي لتعزيز قدرات القوات المسلّحة اللبنانية. وبحث الوزير رجّي مع السفيرة جونسون أهمية الانسحاب الاسرائيلي الشامل من كامل الجنوب اللبناني تطبيقا لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
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كما التقى الوزير رجّي السفير الايراني مجتبى أماني وجرى نقاش صريح وواضح في العلاقات الثنائية. وتم التطرق الى كيفية حل مسألة اللبنانيين العالقين في ايران.

وفي لقاء آخر، استعرض الوزير رجّي مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد المستجدات في لبنان والمنطقة العربية، وذلك قبيل تسلّم الأردن رئاسة الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
 
 
 
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