وزير الأشغال: للتشدد في أمن المرافئ

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، التي زارته لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام الوزارة. وتم خلال اللقاء مناقشة الوضع العام في لبنان في سياق "مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تضم شخصيات كفؤة"، كما تم التطرق إلى تعزيز المؤسسات في لبنان، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في مختلف المجالات، خاصة في مجال وزارة الأشغال.بعد ذلك، عقد رسامني اجتماعاً مع وفد من إدارة مجلس الإنماء والإعمار برئاسة المهندس نبيل الجسر، حيث تم عرض المشاريع الجارية التي يقوم المجلس بتنفيذها، وتلك التي هي قيد التحضير، والمتعلقة بوزارة الأشغال. وقد تم الاتفاق على ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارة والمجلس، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل.وفي إطار الاجتماعات التي يعقدها وزير الأشغال مع المديريات التابعة للوزارة، اجتمع مع المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر وفريقه، حيث تم اطلاع الوزير على تقارير مفصلة حول المشاريع الآنية والمستقبلية في قطاع النقل البحري والبري والمرافئ. كما تم مناقشة الخطط الاستراتيجية المتعلقة بنقل الركاب والبضائع، بما في ذلك خطط تطوير مرفأ طرابلس ليتحول إلى مرفأ محوري ينافس على المستوى الإقليمي والدولي.كما استعرض رسامني مع عمر عيتاني، رئيس لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت، واقع المرفأ والخطط المستقبلية، مع التركيز على مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت بعد الانفجار. وناقشوا أيضًا التحسينات المطلوبة في المرفأ لضمان تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.