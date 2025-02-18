الكتائب: نثني على بيان الاجتماع الثلاثي في بعبدا والأولوية لتحرير المطار وطريقه وتسليم السلاح فوراً

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عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول في المستجدات لا سيما الأحداث على طريق المطار ومحاولات زعزعة الاستقرار أصدر البيان التالي:1-مع اكتمال عقد المؤسسات وتشكيل الحكومة التي حظيت بثقة الداخل وبدعم دولي وازن منذ لحظة تشكيلها، يبدو المشهد في لبنان منقسماً بين الطامحين إلى الاستقرار وبناء دولة فاعلة وبعض المتضررين الساعين الى عرقلة مسار السيادة والإصلاح والنهوض الذي انطلق مع انتخاب رئيس للجمهورية وخلص الى إتمام البيان الوزاري.يعتبر المكتب السياسي أن حزب الله يتخبط بين تصاريح منددة بالاعتداءات وأعمال الشغب وبين أداء أمني مهدّم يضعه في مواجهة اللبنانيين الذين أظهروا كل تعاطف مع بيئته في وقت الشدائد.ويرى الحزب أن الحديث عن عناصر متفلتة قد تعمد تحت الضغط إلى القيام بأعمال مخلة بالأمن قد تصل إلى الاغتيال أمر مدان ومردود إلى أصحابه ويجب محاسبة مطلقيه.ويحذر المكتب السياسي من الاستمرار باستعمال طريق المطار كورقة ضغط لإيصال الرسائل لاسيما انه الشريان الأساسي الذي يربط لبنان بالعالم ومن غير المسموح المس بأمنه.ويرى المكتب السياسي أنه، وعلى أهمية قيام مطارات أخرى، تبقى الأولوية لتحرير هذا المرفق الرسمي والطرق المؤدية إليه من محاولات الاستغلال وتحويلها الى وسيلة ابتزاز من قبل حزب الله ولأي سبب كان.2-يثني المكتب السياسي على البيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي في القصر الجمهوري والمتزامن مع انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الممددة والذي أكد على استكمال المساعي الدبلوماسية دون غيرها لتأمين انسحاب إسرائيل الشامل من الأراضي اللبنانية، ويشد على يد الجيش اللبناني والقوى الشرعية لمؤازرة الناس في العودة إلى قراهم بأمان.3-إن إشارة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى مسؤولية الدولة في إعادة بناء ما دمرته الحرب، يوجب من جانب حزب الله، الذي تسبب في تدمير القرى نتيجة مغامراته غير المحسوبة، أن يدرك أن هذه المسؤولية تحتم عليه تسليم سلاحه فورا والتراجع عن نهجه في تحويل لبنان الى منصة صواريخ ليكون الإعمار نهائياً.4- بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وقيام سلطة تحظى بدعم دولي يجعلها قادرة على معالجة مختلف الملفات انتفت أسباب استمرار النزوح السوري الى لبنان، خاصة في ظل التداعيات الديمغرافية والمجتمعية والاقتصادية لبقائهم في لبنان.ومن هنا يدعو حزب الكتائب لإعادتهم الى وطنهم في أسرع وقت ممكن بما يسمح لهم بمتابعة حياة طبيعية وسط أهلهم وأن يرفع عن كاهل لبنان عبء ازمة النزوح التي دفع ثمنها أكثر من طاقته.