بعد انتهاء المُهلة المُحددة للانسحاب.. "رسالة" من الجيش الاسرائيلي!

#عاجل 🔸 لقد هزم #حزب_الله ومني بضربة قوية جدا وأعيد سنوات طويلة إلى الوراء. الان وفي ضوء توجيهات المستوى السياسي نقل جيش الدفاع المسؤولية عن المناطق في جنوب لبنان تدريجيًا إلى آلية المراقبة للجيش اللبناني بإشراف أمريكي.
🔸في المقابل يواصل جيش الدفاع البقاء والسيطرة المؤقتة على… pic.twitter.com/kHpmIpkJnL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 18, 2025
#عاجل 🔸 لقد هزم #حزب_الله ومني بضربة قوية جدا وأعيد سنوات طويلة إلى الوراء. الان وفي ضوء توجيهات المستوى السياسي نقل جيش الدفاع المسؤولية عن المناطق في جنوب لبنان تدريجيًا إلى آلية المراقبة للجيش اللبناني بإشراف أمريكي.
🔸في المقابل يواصل جيش الدفاع البقاء والسيطرة المؤقتة على… pic.twitter.com/kHpmIpkJnL