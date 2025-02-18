بعد انتهاء المُهلة المُحددة للانسحاب.. "رسالة" من الجيش الاسرائيلي!

#عاجل 🔸 لقد هزم #حزب_الله ومني بضربة قوية جدا وأعيد سنوات طويلة إلى الوراء. الان وفي ضوء توجيهات المستوى السياسي نقل جيش الدفاع المسؤولية عن المناطق في جنوب لبنان تدريجيًا إلى آلية المراقبة للجيش اللبناني بإشراف أمريكي.

🔸في المقابل يواصل جيش الدفاع البقاء والسيطرة المؤقتة على… pic.twitter.com/kHpmIpkJnL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 18, 2025 Advertisement

"لقد هزم حزب الله ومني بضربة قوية جدا وأعيد سنوات طويلة إلى الوراء. الان وفي ضوء توجيهات المستوى السياسي نقل الجيش الاسرائيلي المسؤولية عن المناطق في جنوب لبنان تدريجيًا إلى آلية المراقبة للجيش اللبناني بإشراف أميركي".تابع: "في المقابل يواصل الجيش الاسرائيلي البقاء والسيطرة المؤقتة على عدة نقاط مسيطرة داخل جنوب لبنان بشكل يعزز جهودنا الدفاعية في المنطقة. نحن مصرون على تطبيق كافة شروط الاتفاق ومصرون على انتشار الجيش اللبناني بشكل فعال وقوي وتفكيك ما تبقى من بنى حزب الله جنوب الليطاني".ختم: "رسالتنا واضحة: الجيش الاسرائيلي سيكون في كل مكان بغية حماية سكان الشمال. الجيش الاسرائيلي ملتزم بشروط الاتفاق وسيعمل لاحباط اي محاولة لتجاوزها أو خرقها".