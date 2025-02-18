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لبنان

جنبلاط التقى أبي رميا وعون في كليمنصو

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:22
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 استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، عضوي كتلة "اللقاء التشاوري" النائبين سيمون أبي رميا وآلان عون، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
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وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.
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