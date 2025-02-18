بالتفاصيل.. اعتداء من العدو على الجيش في الجنوب!

أفادت مندوبة "لبنان24" عن تراجع القوة التي توجهت لإعادة الانتشار في مركزي الجيش في الحدب ورويسات العلم في أطراف عيتا الشعب بسبب تعرضها لتمشيط وقنص من قوات الاحتلال الاسرائيلي، قبل أن تقوم محلقة برمي قنبلة صوتية فوق الجنود.

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