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لبنان

بالتفاصيل.. اعتداء من العدو على الجيش في الجنوب!

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:26
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن تراجع القوة التي توجهت لإعادة الانتشار في مركزي الجيش في الحدب ورويسات العلم في أطراف عيتا الشعب بسبب تعرضها لتمشيط وقنص من قوات الاحتلال الاسرائيلي، قبل أن تقوم محلقة برمي قنبلة صوتية فوق الجنود.
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