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لبنان

"حزب الله" شيّع شهداءه في عربصاليم

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:37
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شيع "حزب الله" واهالي بلدة عربصاليم الشهيدين عباس أحمد حمود (رشاد) وأحمد هيثم فرحات (طه) اللذين استشهدا جراء غارة من مسيرة معادية، بموكب انطلق من أمام مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب في تول الى بلدتهما عربصاليم، حيث أعد لهما استقبال شعبي حاشد عند مدخل البلدة الشمالي تقدمه حملة الرايات واكاليل الورد والفرق الموسيقية لـ"كشافة الإمام المهدي" وصور الشهداء والقادة. 
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