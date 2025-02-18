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لبنان

الصمد بعد لقائه الحريري: لبنان بحاجة إلى أشخاص يجمعون ولا يقطعون

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:43
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 إستقبل الرئيس سعد الحريري رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، الذي زاره في بيت الوسط في حضور رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري والمستشارين غطاس خوري وهاني حمود.
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وصرح الصمد بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء الرئيس الحريري في ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري العزيزة والغالية على قلوب العديد من اللبنانيين".

وأضاف: "خطاب الرئيس سعد الحريري في هذه المناسبة كان وطنياً بامتياز وخطاب رجل مسؤول بامتياز. وفي هذه المرحلة التي يمرّ بها البلد، نحن بحاجة إلى أشخاص كالرئيس الحريري لكي يصحّحوا من جديد هذه التركيبة الحاصلة، نتيجة النظام الطائفي".

وتابع: "أحد أضلع هذا النظام كان يعاني من إختلال في تمثيله، والشخص الوحيد القادر على إعادة إنتظام هذا الضلع، وأعني الضلع السني، هو الرئيس سعد الحريري، طبعاً ضمن ثوابتنا، فهو لا يزال الأكثر تمثيلاً، وهذه مسؤولية كبرى على عاتقه، ولا بدّ أن يكون هو المتواجد في هذه المرحلة لكي يتابع مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وختم: "الحياة السياسية في لبنان بحاجة إلى أشخاص يجمعون ولا يقطعون، وهذه الصفة متوفرة بالرئيس الحريري، ونأمل في المستقبل المقبل أن تتم إعادة بناء الحياة السياسية على أسس جديدة، من الدولة القوية القادرة والعادلة التي تكون هي ضمانة كل اللبنانيين".
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