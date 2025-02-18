مكي استقبل أفيوني وسفير الهند.. هذا ما تم بحثه

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واستقبل مكي سفير الهند نور الرحمان شيخ، يرافقه كل من السكرتير الثاني أبهاي توبو والقنصل أجاي كومار.وخلال اللقاء، تم التداول في العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والقدرات التي تقدمها الهند الى الادارة العامة في لبنان، وبالأخص في مجالات التحول الرقمي".