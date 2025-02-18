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لبنان

مكي استقبل أفيوني وسفير الهند.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:49
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استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، في مكتبه، في الوزارة، وزير الدولة السابق لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في زيارة تهنئة تم التطرق خلالها إلى استراتيجية التحول الرقمي والمشاريع التي يمكن البدء بها في هذا المجال والعوامل الممكنة للنجاح.
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واستقبل مكي سفير الهند نور الرحمان شيخ، يرافقه كل من السكرتير الثاني أبهاي توبو والقنصل أجاي كومار.

وخلال اللقاء، تم التداول في العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والقدرات التي تقدمها الهند الى الادارة العامة في لبنان، وبالأخص في مجالات التحول الرقمي".
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