في السرايا.. سلسلة لقاءات عقدها رئيس الوزراء اليوم

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أضافت: "التقرير يشمل قطاعات: المساكن، البنى التحتية، الزراعة، البيئة، الاتصالات، الطاقة والمياه والنقل، ويعتبر نقطة انطلاق لبداية عملية للحشد الدولي للمباشرة بإعادة الاعمار" .واستقبل الرئيس سلام النائب عماد الحوت الذي قال بعد اللقاء: "كانت الزيارة للبحث في آخر التطورات على مستوى لبنان في يوم 18 شباط، هذا اليوم المقرر للانسحاب الإسرائيلي، فكانت مناسبة تكلمنا فيها مع دولة الرئيس حول الجنوب، كما تبادلنا وجهات النظر، وعرضنا برنامج الحكومة المنتظر، والهم الاصلاحي والانقاذي في البلد".كما استقبل رئيس الحكومة النائب أديب عبد المسيح الذي صرح بعد اللقاء: "كان الاجتماع جيدا، هنأت خلاله الرئيس سلام على تبوئه مهامه وعلى البيان الوزاري".أضاف: "بحثنا في ما يحصل في الجنوب، وفي ما حصل أيضا على طريق المطار، وضرورة ضبط الأمن وتحمل الدولة مسؤوليتها في تطبيق القرارات الدولية وضبط الأمن الداخلي. وناقشنا المواضيع الاقتصادية والمالية، واطلعت دولة الرئيس على رؤيتي حول الأمور الأساسية التي يمكن للحكومة أن تنفذها بأسرع وقت ممكن كي تؤثر ايجابا على الناس".كذلك التقى الرئيس سلام النائب ياسين ياسين الذي قال على الاثر: "هذه الحكومة تشكل مرحلة أساسية في تاريخ لبنان، حيث هناك تحديات على كل المستويات، ونحن نقف إلى جانبها والى جانب العهد، ونأمل من كل القوى إعطاءها الثقة".وأشاد بالبيان الوزاري الذي "تطرق إلى ثلاثة أمور أساسية، وهي شرعة الأمم المتحدة والدستور اللبناني والاصلاحات المطلوبة". وقال: "ان دولة الرئيس تطرق في كل خطاباته ومقابلاته إلى الإصلاحات ومنها المالية والقضائية والسياسية، فمن خلالها يمكننا القيام بإصلاحات في كل القطاعات ولا سيما قطاع الخدمات".وأثنى على طريقة تشكيل الحكومة التي "استندت إلى معايير جديدة تختلف عن المعايير السابقة، فأتت حكومة متجانسة تضم الكفاءات"، متمنيا عليها "القيام بالاصلاحات على مختلف المستويات".واستقبل الرئيس سلام سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن شيخ الذي أعلن تقديمه التهنئة للرئيس سلام اضافة الى تهنئة الحكومة الهندية للحكومة اللبنانية.وأشار شيخ الى ان "العلاقات الديبلوماسية بين الهند ولبنان اكملت عامها السبعين من دون انقطاع حيث بدأت في العام 1954"، مشيرا الى أن "اللقاء تناول أيضا العلاقات التجارية، اضافة الى بناء القدرات ومشاركة لبنان ببرنامج "ايتك"، والطلب من دولة الرئيس استخدام اكبر للدورات ليستفيد منها اكبر عدد من اللبنانيين".وقال: "اللقاء تطرق الى مشاركة الهند في القوات الدولية في الجنوب منذ نحو26 سنة، فضلا عن سعي السفارة لاحياء الطيران المباشر بين الهند ولبنان" .كما استقبل الرئيس سلام وفدا من مؤسسات محمد خالد الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس العمدة وسيم شفيق الوزان الذي سلمه دعوة لحضور الإفطار الذي تقيمه المؤسسة لمناسبة شهر رمضان في مركزها، في السادس من آذار المقبل.من ناحية ثانية، تلقى رئيس الحكومة اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، وجرى عرض للمستجدات في الجنوب.وشدد الرئيس سلام على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية.