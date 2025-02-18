الحواط: شباب لبنان على الموعد في دعم الموقف السيادي

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"مبروك لطلاب القوات اللبنانية في جامعة الـ LAU فوزهم في الإنتخابات الطلابية. مرة جديدة شباب لبنان على الموعد في دعم الموقف السيادي المؤمن بالدولة وحكم القانون. بكم يكبر الأمل بمستقبل أفضل للبنان".