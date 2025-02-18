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لبنان

الحواط: شباب لبنان على الموعد في دعم الموقف السيادي

Lebanon 24
18-02-2025 | 12:05
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 كتب النائب زياد الحواط، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "اكس":

"مبروك لطلاب القوات اللبنانية في جامعة الـ LAU فوزهم في الإنتخابات الطلابية. مرة جديدة شباب لبنان على الموعد في دعم الموقف السيادي المؤمن بالدولة وحكم القانون. بكم يكبر الأمل بمستقبل أفضل للبنان".
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