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لبنان

في بيت الوسط.. الحريري استقبل المدير العام لوزارة العدل

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:45
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 استقبل الرئيس سعد الحريري، في بيت الوسط، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري.
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