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لبنان

التيار الوطني الحر ناقش البيان الوزاري واستحقاق الانتخابات البلدية

Lebanon 24
18-02-2025 | 12:12
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عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الذي أشار إلى أنّه "أجرت الهيئة نقاشاً أولياً للبيان الوزاري تمهيداً للموقف الذي سيعبّر عنه رئيس تكتل "لبنان القوي" والنواب في جلسة مناقشة البيان وطلب الثقة".
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أضاف البيان:" توقفت الهيئة عند مرور تاريخ 18 شباط من دون تحقيق الإنسحاب التام لجيش الإحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ودعت الحكومة الى تحديد سبل مواجهة بقاء الإحتلال في عدد من النقاط".

ختم:" عرضت الهيئة للإستعدادات القائمة لإجراء الإنتخابات البلدية تمهيدًا لخوضها في إطارها  التنموي والبلدي".
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