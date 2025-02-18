عبد المسيح: نتمنى أن يُحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس":



"‏نتمنى أن يكون البيان الوزاري بداية عهد جديد، تُرسَّخ فيه سيادة الدولة، ويُحصر السلاح بيد مؤسساتها، ويُعاد القرار الوطني إلى مساره الطبيعي، بعيدًا عن الهيمنة والتدخلات. لبنان يستحق دولة قوية وعادلة تُحقق الأمن والاستقرار لكل أبنائه".

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