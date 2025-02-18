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لبنان

كمين في ضهر البيدر.. توقيف زوجين بحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات

Lebanon 24
18-02-2025 | 12:27
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه "ضمن إطار مكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات على مختلف الأراضي اللّبنانيّة وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر بتاريخ 14-2-2025، بسيّارة من نوع "شيفروليه سونيك" لون أسود، متوجّهة إلى بيروت، وعلى متنها كلٌّ من: م. ش. (من مواليد عام 1960، لبناني الجنسيّة)، أ. ط. (من مواليد عام 1965، لبنانية الجنسيّة) زوجته.
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أضاف البلاغ:" بتفتيشهما والسّيّارة، ضُبِطَ كميّةٌ كبيرةٌ من المخدّرات مخبّأة بطريقة احترافية في جانبي الصّندوق الخلفي، موضّبة ومعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي:

/5,520/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف.
/350/ غرامًا من مادّة الماريجوانا.
/181/ غرامًا من الكوكايين مقسّمة في علبٍ بلاستيكيةٍ ومغلفاتٍ شفّافة.
مسدّس حربي عيار 6 ملم".

ختم البلاغ:" تم تسليم الموقوفَين والسّيّارة والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".

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