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لبنان

الجماعة الاسلامية: سلوك العدوّ يؤكد على نواياه وأطماعه داخل الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
18-02-2025 | 12:31
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 أشارت "الجماعة الاسلامية" في بيان، الى أنه "بعد مرور فترة الستين يوما المتفق عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد انقضاء الفترة الممدّدة بعدها، ومع حلول الثامن عشر من شباط، خرق العدو الاسرائيلي الاتفاق منتهكا بذلك القرار 1701 وبقي محتلا لأراضٍ لبنانية اجتاحها في عدوان أيلول، بالإضافة إلى احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
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ورأت أن "هذا السلوك من العدو الاسرائيلي يؤكد على نواياه العدوانية وأطماعه داخل الأراضي اللبنانية ومخططاته التوسعية التي لن تتوقف بوقف إطلاق النار. وأن ما قام به هو أكثر من خرق بل انقلاب على اتفاق موقّع بينه وبين الدولة اللبنانية".

وطالبت "السلطة اللبنانية بمعالجة هذا الأمر وممارسة كل الضغوط من أجل إخراجه وتحرير كل الأراضي اللبنانية، كما بالشروع فورا في إعادة إعمار ما هدّمه العدو من أجل تمكين الأهالي من العودة إلى قراهم وبلداتهم".
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