الجماعة الاسلامية: سلوك العدوّ يؤكد على نواياه وأطماعه داخل الأراضي اللبنانية

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ورأت أن "هذا السلوك من العدو الاسرائيلي يؤكد على نواياه العدوانية وأطماعه داخل الأراضي اللبنانية ومخططاته التوسعية التي لن تتوقف بوقف إطلاق النار. وأن ما قام به هو أكثر من خرق بل انقلاب على اتفاق موقّع بينه وبين الدولة اللبنانية".وطالبت "السلطة اللبنانية بمعالجة هذا الأمر وممارسة كل الضغوط من أجل إخراجه وتحرير كل الأراضي اللبنانية، كما بالشروع فورا في إعادة إعمار ما هدّمه العدو من أجل تمكين الأهالي من العودة إلى قراهم وبلداتهم".