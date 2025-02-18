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لبنان

مينجيان: السوق الصيني قادر على استيراد الكثير من المنتجات اللبنانية

Lebanon 24
18-02-2025 | 12:38
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زار وفد من الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية برئاسة رئيسها قاسم طفيلي وعضوية نائب الرئيس جميل حديب وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية ومسؤولي اللجان، السفارة الصينية في بيروت والتقى السفير تشيان مينجيان.
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وهنأ الوفد، بحسب بيان على الاثر، بعيد رأس السنة الصينية وعيد الربيع، ثم قدم طفيلي عرضا عن النشاطات التي قامت بها الجمعية في السنة الماضية "رغم الصعوبات التي واجهها لبنان وخصوصا انجاز توزيع أدوية الأمراض المستعصية على أكثر من ثلاث عشرة جمعية ومؤسسة لبنانية وفلسطينية. كذلك قدم عرضا للنشاطات والفعاليات التي تتحضر الجمعية للقيام بها هذه السنة.

وتطرق كل من مينجيان وطفيلي إلى "العلاقات التاريخية العريقة التي تربط الصين بلبنان"، فقال السفير الصيني: "إنها علاقات تعود إلى قرن من الزمن بين شعبين لديهما عراقة ثقافية، وتربطهما صداقة متينة وشراكة في كافة المجالات".

من جهته، أبلغ طفيلي السفير الصيني بأن "الجمعية على أهبة الاستعداد لفتح مكتبها في الصين".

وفي موضوع التعاون الزراعي اللبناني الصيني، لفت طفيلي الى ان "الجمعية تواصل العمل على هذا الأمر بالمتابعة مع وزارة الزراعة في لبنان خصوصا ان هناك مطالبات متكررة من المزارعين اللبنانيين بفتح هذا السوق الواعد، مع استعداد العديد من الشركات الصينية للاستيراد"، مشيرا الى "التواصل لتحديد عدة منتجات زراعية مطلوبة في السوق الصيني وتشهد تناميا ملحوظا في زراعتها محليا".

وأوضح مينجيان ان "السوق الصيني شاسع وقادر على استيراد الكثير من المنتجات اللبنانية ومن جميع العالم، وان السفارة سوف تقدم الدعم اللازم في هذا الصدد".

بدوره، أكد حديب المتخصص بالطب الصيني "أهمية التبادل الثقافي الذي يجب ان يتقدم على باقي المجالات"، مشيرا الى ان "الجمعية ستستمر في نشر فوائد الطب الصيني وستشارك في تنظيم مؤتمر حول هذا الموضوع في نيسان المقبل في مصر".

وتطرق مينجيان الى الشأن السياسي، فقال: "لبنان دخل في مرحلة جديدة نأمل ان تكون نحو الإنماء والإزدهار الإقتصادي".

وأشار الى أنه "لمس لدى المواطنين في لبنان الرغبة بالعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت قبل الحرب"، مؤكدا أن بلاده "لن تألو اي جهد لمساعدة لبنان والتطلع لمتابعة هذه الحاجات مع الوزراء المعنيين".
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