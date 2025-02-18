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لبنان

بعد محاولته الفرار من حاجز المدفون.. الجيش يوقفه وهذا ما ضُبط بحوزته (صورة)

Lebanon 24
18-02-2025 | 13:05
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الصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 18/2/2025، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون - البترون المواطن (ا.غ.) لمحاولته الفرار من عناصر الحاجز، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من المخدرات ومبلغا من الأموال المزورة، إضافة إلى مسدس حربي. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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