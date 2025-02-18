خريس يُحذر: نمر باخطر المراحل

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وقال خريس: " اننا نمر بمرحلة تكاد تكون من اخطر المراحل ليس فقط على لبنان بل على أمتنا بأكملها، مؤكدًا أن العدو الاسرائيلي لطالما ارتكب المجازر في لبنان وفلسطين وفي كل المنطقة وهو شر مطلق كما عبّر السيد موسى الصدر ولا يمكن لهذا الشر ان يصبح في يوم من الأيام خيراً، اذ كانت اسرائيل ولا زالت ترتكب المجازر وتدّمر وتقتل الأطفال والنساء والشيوخ".اضاف: " نحن نفتخر اننا ننتمي الى افواج المقاومة اللبنانية أمل التي أسسها الإمام الصدر وكان يدرك أن لهذا العدو أطماع في أرضنا ومياهنا وثرواتنا، لذلك أسس هذه المقاومة لتكون في مواجهة العدوان".وختم: "يريدون منا ان نستسلم للامر الواقع ولإرادة العدو الإسرائيلي ونخضع للإرادة الدولية، ولكننا لن نرضخ ولن نقبل بذلك، وما حصل في الفترة الأخيرة من تدمير وتفجير في القرى الأمامية يهدف الى منع اهلنا من العودة الى منازلهم ولكننا شهدنا اليوم بأم العين عزيمة الاهالي الذين يريدون البقاء في أرضهم ولو نصبوا خيمة فوق الدمار ونحن نفخر بهم".