في بعلبك.. عُثر عليه مشنوقا

أفادت مندوبة "لبنان24" عن العثور على المدعو علي مشيك مشنوقا في منزله في وادي "ام علي" وهو في الخامسة والخمسين من العمر.

وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادثة بانتظار وصول الطبيب الشرعي والادلة الجنائية.