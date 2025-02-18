14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
-7
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حتى الشوارع اختفت".. هكذا وصف أهالي الجنوب حجم دمار بلداتهم بعد الانسحاب الإسرائيلي
Lebanon 24
18-02-2025
|
13:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر الجيش في قرى يارون ومارون الراس وبليدا في القطاع الأوسط، بعد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي وفقا لقرار وقف إطلاق النار و الانسحاب المتفق عليه، إلا ان أبقت 5 مواقع في تلال في القطاع الغربي والأوسط والشرقي ، وهي اللبونة وجبل بلاط ، جبل الباط والحمامص وتلة مركبا ووادي هونين.
Advertisement
وعملت جرافات الجيش على فتح الطرقات واجرت عمليات مسح لتلك القرى، فيما كان الاهالي ينتظرون عند مداخل بلداتهم للسماح لهم بالدخول لتفقد منازلهم ومحالهم وأرزاقهم التي تضررت جراء الحرب.
وظهر خلال الجولة، حجم الدمار الكبير الذي لحق في البلدات واحيائها جراء القصف والغارات وعمليات التفجير ونسف المنازل والبنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والطرقات ودور العبادة من مساجد وكنائس ، التي سويت بالارض. كما احرق العدو اشجار الزيتون والأشجار المعمرة حيث اقتلعت من جذورها.
وعبر الاهالي عن سخطهم لحجم الدمار في قراهم وتعرض منازلهم وأرزاقهم وحقولهم للدمار والخراب.
وقال رئيس بلدية يارون علي تحفة: "ان حجم الدمار لا يوصف فكل شيء سوي بالارض وتغيرت معالم البلدة، حتى شوارعها اختفت، فلا بنى تحتية ولا منازل ولا حقول ولا شبكات كهرباء ومياه ولا دور عبادة، حيث تعرضت كنيسة البلدة لدمار شامل إلى جانب مقام الخضر ومسجد البلدة، فالحقد الاسرائيلي دمر كل شيء، ونقول للعدو باننا مع الاوفياء وسنعاود بناء البلدة وسنجعلها افضل مما كانت، ونقول هي ارضنا ولن ننزح عنها بعد اليوم. التحية لشهداء المقاومة ولاهلنا الذين صمدوا في وجه هذا العدو الوحشي، كما نحيي الجيش اللبناني الذي قدم لنا المساعدة وآزرنا". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
00:29 | 2025-02-18
18/02/2025 12:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار عادت إلى لبنان وزينة ابنتها "شاها" حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
في منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار عادت إلى لبنان وزينة ابنتها "شاها" حديث الجمهور (صور)
02:45 | 2025-02-18
18/02/2025 02:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة: فلترقد روحك بسلام
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة: فلترقد روحك بسلام
06:01 | 2025-02-18
18/02/2025 06:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال بهما لأكثر من 3 أشهر في الجنوب.. عُثِرَ عليهما اليوم على قيد الحياة
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال بهما لأكثر من 3 أشهر في الجنوب.. عُثِرَ عليهما اليوم على قيد الحياة
05:14 | 2025-02-18
18/02/2025 05:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تركتب "خطأ فادحاً" في لبنان... تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تركتب "خطأ فادحاً" في لبنان... تقرير يكشف التفاصيل
07:00 | 2025-02-18
18/02/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:43 | 2025-02-18
باريس: على إسرائيل إتمام انسحابها من لبنان فوراً
16:13 | 2025-02-18
وزير الزراعة يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آفاق التعاون في المجالات التقنية والزراعية
15:56 | 2025-02-18
اتحاد النقابات العمالية والصحية بقاعا: لمشاركة حاشدة في مراسم تشييع نصرالله
15:47 | 2025-02-18
القوات تحقق فوزًا كاسحًا في الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية الأميركية
15:41 | 2025-02-18
الذكاء الإصطناعي تحكّم بعمليات اغتيال في لبنان.. أخطاء فادحة قتلت الأبرياء
15:05 | 2025-02-18
حنكش: فتح مطار ثانٍ ليس حكرا على طائفة معينة
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
19/02/2025 02:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
19/02/2025 02:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
19/02/2025 02:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24