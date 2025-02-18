وفد "حزب الله" يواصل جولته في شرق صيدا

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من جهته اكد رومانوس أن " الوقوف الى جانب أهل الجنوب الذين تعرضوا لأبشع عدوان مثمنا تضحياتهم من أجل الوطن"، مؤكدا ان "ما فعله أبناء لبعا ما هو إلا واجب إنساني ووطني وأخلاقي".وشدد المطران الكفوري على "ضرورة تضافر الجهود المخلصة من أجل خدمة أهالى الجنوب لإعادة الاعمار والعودة إلى الديار بأسرع وقت ممكن. "وللغاية نفسها زار الوفد رئيس بلدية درب السيم مارون جحا بحضور مسؤول شعبة بلدة زغدرايا حسين خليل، ورئيس بلدية الهلالية سيمون مخول اللذين "شكرا قيادة حزب الله على هذه المبادرة الطيبة".