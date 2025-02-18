Advertisement

لبنان

وفد "حزب الله" يواصل جولته في شرق صيدا

Lebanon 24
18-02-2025 | 13:50
A-
A+
Doc-P-1322432-638755091441804339.png
Doc-P-1322432-638755091441804339.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استكمل وفد "حزب الله" جولته على فاعليات منطقة شرق صيدا لتقديم الشكر على احتضانهم النازحين أثناء العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان، حيث زار وفد برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر يرافقه عضو لجنة العلاقات في القطاع  حسين السارجي عدداً  من رؤساء البلديات استهلها بلقاء رئيس بلدية لبعا ونائب رئيس إتحاد بلديات جزين  فادي رومانوس ،  بحضور متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس الكفوري والنائب العام لابرشية صيدا ودير القمر المارونية المونسينيور مارون كيوان وعدد كبير من أبناء بلدة لبعا وشكر ضاهر، باسم قيادة الحزب، "الجهود الكبيرة التي بذلها ابناء البلدة بكافة شرائحها".
Advertisement

من جهته اكد رومانوس أن " الوقوف الى جانب أهل الجنوب الذين تعرضوا لأبشع عدوان مثمنا تضحياتهم من أجل الوطن"، مؤكدا ان "ما فعله أبناء لبعا ما هو إلا واجب إنساني ووطني وأخلاقي". 

وشدد المطران الكفوري على "ضرورة تضافر الجهود المخلصة من أجل خدمة أهالى الجنوب لإعادة الاعمار والعودة إلى الديار بأسرع وقت ممكن. " 

وللغاية نفسها زار الوفد رئيس بلدية درب السيم مارون جحا بحضور مسؤول شعبة بلدة زغدرايا  حسين خليل، ورئيس بلدية الهلالية سيمون مخول اللذين "شكرا قيادة حزب الله على هذه المبادرة الطيبة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:43 | 2025-02-18
16:13 | 2025-02-18
15:56 | 2025-02-18
15:47 | 2025-02-18
15:41 | 2025-02-18
15:05 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24