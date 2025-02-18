مصادر تكشف.. متى ستنسحب إسرائيل نهائيا من لبنان؟

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أفادت مصادر لـ"الجديد" عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي من المفترض أن تنسحب نهائيًا خلال الأسابيع المقبلة، بعد إعادة المستوطنين وطمأنتهم بأن مستوطنات الشريط الحدودي أصبحت آمنة.واشارت إلى أن الضغوط تمارس على اسرائيل للانسحاب نهايةَ الشهر الحالي بسبب الإحراج الذي يسببه وجود الجيش الإسرائيلي لعهد الرئيس عون المدعوم دولياً.