Advertisement

لبنان

مصادر تكشف.. متى ستنسحب إسرائيل نهائيا من لبنان؟

Lebanon 24
18-02-2025 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1322434-638755094068051585.png
Doc-P-1322434-638755094068051585.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر لـ"الجديد" عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي من المفترض أن تنسحب نهائيًا خلال الأسابيع المقبلة، بعد إعادة المستوطنين وطمأنتهم بأن مستوطنات الشريط الحدودي أصبحت آمنة.

واشارت إلى أن الضغوط تمارس على اسرائيل للانسحاب نهايةَ الشهر الحالي بسبب الإحراج الذي يسببه وجود الجيش الإسرائيلي لعهد الرئيس عون المدعوم دولياً.
Advertisement







تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:43 | 2025-02-18
16:13 | 2025-02-18
15:56 | 2025-02-18
15:47 | 2025-02-18
15:41 | 2025-02-18
15:05 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24