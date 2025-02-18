الحجار يستعرض الوضع الأمني مع اللواء عثمان

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وأشاد بدور قوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والنظام والحفاظ على الاستقرار الداخلي.وكان الوزير الحجار قد استقبل عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام ، وتمّ البحث في الأوضاع العامة.