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لبنان

الحجار يستعرض الوضع الأمني مع اللواء عثمان

Lebanon 24
18-02-2025 | 14:23
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مكتبه مساء اليوم، واطلع منه على الوضع الأمني في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة، مشددا على اتخاذ الاجراءات الامنية حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
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 وأشاد بدور قوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والنظام والحفاظ على الاستقرار الداخلي. 

وكان الوزير الحجار قد استقبل عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام ، وتمّ البحث في الأوضاع العامة.
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