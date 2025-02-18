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لبنان

البعريني: نعلن جهوزيتنا في عكار لهذا الاستحقاق

Lebanon 24
18-02-2025 | 14:29
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كتب النائب وليد البعريني، عبر حسابه على منصة "أكس":

"بعد تعهد الحكومة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، نعلن جهوزيتنا في عكار لهذا الاستحقاق الذي سنبدأ من خلاله مسيرة رفع الظلم والتهميش عنا ولتحقيق الانماء. سنخوضه وفق معايير جديدة مفاجئة نعلن عنها في وقتها، وسيكون محطة مفصلية وتاريخية في معركتنا لتحقيق النظام الجديد الذي نطمح إليه".
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