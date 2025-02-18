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لبنان

تركيب ألواح شمسية في بئر الحديقة العامة في علي النهري

Lebanon 24
18-02-2025 | 14:55
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 باشرت الورش العمل تركيب الواح الطاقة الشمسية لبئر الحديقة العامة التابع لبلدية علي النهري، بهدف تأمين وجر المياه للوحدات السكنية في بلدة، تحسبًا للوقوع بأزمة مياه كالعادة في أشهر الصيف.
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كما وجاءت المبادرة بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية للآبار، وبعد جهود للنائب رامي أبو حمدان، ومكتب العمل البلدي في" حزب الله"، وبالتعاون مع بلدية علي النهري.

وشكر رئيس البلدية، باسم جمعة، للنائب أبو حمدان ولمكتب العمل البلدي في الحزب، تسهيلهما إنجاز هذا المشروع خدمة لأهل البلدة. كما وناشد وزير الطاقة والمياه جو صدّي والمعنيين، المساعدة على إعادة تأهيل بئر جمعة الذي تعرض لأضرار فادحة خلال العدوان الاخير على البلدة.
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