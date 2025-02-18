رابطة الأساتذة المتعاقدين تنظم ورشة عمل تحضيرية للانتخابات النقابية

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افتتحت الورشة رئيسة الرابطة نسرين شاهين، بعرض انجازات وتحديات الرابطة، في التأسيس لعمل نقابي حقيقي في القطاع التعليمي الرسمي ككل.وتلاها حسين المعلم، ممثلا "مؤسسة فريدريش"، مؤكدا "اعتزاز ايبرت بالشراكة مع الرابطة نظرا لما تبذله من جهود، وتحققه من نتائج تربوية-نقابية".وشارك في الورشة أعضاء الهيئة الادارية ومممثلون لكل المحافظات اللبنانية، ويسّر أعمال الورشة وقام بالتدريب الخبير النقابي الدولي غسان صليبي.كما وتضمت الورشة "جلسة انتخابية"، مع رياض عيسى، من "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات"، عن الاجراءات الانتخابية وعمل الفريق وخصائص القيادة.