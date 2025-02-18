Advertisement

لبنان

رابطة الأساتذة المتعاقدين تنظم ورشة عمل تحضيرية للانتخابات النقابية

Lebanon 24
18-02-2025 | 14:38
A-
A+
Doc-P-1322473-638755155661668605.png
Doc-P-1322473-638755155661668605.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 نظمت رابطة الأساتذة المتعاقدين، ورشة عمل نقابية في فندق "روتانا" - الروشة، بالتعاون مع "مؤسسة فريدريش إيبرت"، هدفت إلى الإعداد للانتخابات المقبلة وفق قواعد ومبادىء الديمقراطية النقابية.
Advertisement

افتتحت الورشة رئيسة الرابطة نسرين شاهين، بعرض انجازات وتحديات الرابطة، في التأسيس لعمل نقابي حقيقي في القطاع التعليمي الرسمي ككل.

وتلاها حسين المعلم، ممثلا "مؤسسة فريدريش"، مؤكدا "اعتزاز ايبرت بالشراكة مع الرابطة نظرا لما تبذله من جهود، وتحققه من نتائج تربوية-نقابية".

وشارك في الورشة أعضاء الهيئة الادارية ومممثلون لكل المحافظات اللبنانية، ويسّر أعمال الورشة وقام بالتدريب الخبير النقابي الدولي غسان صليبي.

كما وتضمت الورشة "جلسة انتخابية"، مع رياض عيسى، من "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات"، عن الاجراءات الانتخابية وعمل الفريق وخصائص القيادة. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:43 | 2025-02-18
16:13 | 2025-02-18
15:56 | 2025-02-18
15:47 | 2025-02-18
15:41 | 2025-02-18
15:05 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24