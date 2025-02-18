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لبنان

القوات تحقق فوزًا كاسحًا في الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية الأميركية

Lebanon 24
18-02-2025 | 15:47
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 صدر عن "مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية" البيان الآتي:

"خاض طلاب القوات اللبنانية الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU منفردة في فرع جبيل، وبتحالف مع تيار المستقبل، الحزب الاشتراكي ومستقلّين في فرع بيروت. وفازت القوات اللبنانية في فرع جبيل بأغلبية كاسحة بـ 14 مقعداً مقابل مقعد واحد لقوى 8 آذار.
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وأما في فرع بيروت فحصد تحالف القوات اللبنانية - تيار المستقبل - الإشتراكي 7 مقاعد مقابل 8 مقاعد لقوى 8 آذار".
 
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