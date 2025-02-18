اتحاد النقابات العمالية والصحية بقاعا: لمشاركة حاشدة في مراسم تشييع نصرالله

صدر بيان عن "اتحاد النقابات العمالية والصحية" في البقاع، جاء فيه:



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"انطلاقًا من واجبنا الوطني والإنساني، ووفاءً لدماء الشهداء الذين رسموا بدمائهم الطاهرة درب العزة والكرامة، يدعو اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع جميع أعضائه ومنتسبيه، وكل الأحرار الشرفاء، للمشاركة الحاشدة في مراسم تشييع السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين، وذلك يوم الأحد، 23 شباط 2025، تحت شعار: إنّا على العهد".أضاف: "إننا في اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع، إذ نؤكد التزامنا بنهج المقاومة وثوابت الشهداء، نعاهد قيادتنا وشعبنا على مواصلة المسيرة حتى تحقيق النصر ودحر الظلم والاستكبار. الرحمة للشهداء، والنصر للمقاومة، والعهد باقٍ ما بقيت الدماء في عروقنا".