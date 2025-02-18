Advertisement

لبنان

اتحاد النقابات العمالية والصحية بقاعا: لمشاركة حاشدة في مراسم تشييع نصرالله

Lebanon 24
18-02-2025 | 15:56
A-
A+
Doc-P-1322485-638755165022946935.jpeg
Doc-P-1322485-638755165022946935.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر بيان عن "اتحاد النقابات العمالية والصحية" في البقاع، جاء فيه:
"انطلاقًا من واجبنا الوطني والإنساني، ووفاءً لدماء الشهداء الذين رسموا بدمائهم الطاهرة درب العزة والكرامة، يدعو اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع جميع أعضائه ومنتسبيه، وكل الأحرار الشرفاء، للمشاركة الحاشدة في مراسم تشييع السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين، وذلك يوم الأحد، 23 شباط 2025، تحت شعار: إنّا على العهد".
Advertisement

أضاف: "إننا في اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع، إذ نؤكد التزامنا بنهج المقاومة وثوابت الشهداء، نعاهد قيادتنا وشعبنا على مواصلة المسيرة حتى تحقيق النصر ودحر الظلم والاستكبار. الرحمة للشهداء، والنصر للمقاومة، والعهد باقٍ ما بقيت الدماء في عروقنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:43 | 2025-02-18
16:13 | 2025-02-18
15:47 | 2025-02-18
15:41 | 2025-02-18
15:05 | 2025-02-18
15:04 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24