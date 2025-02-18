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لبنان

وزير الزراعة يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آفاق التعاون في المجالات التقنية والزراعية

Lebanon 24
18-02-2025 | 16:13
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 استقبل وزير الزراعة نزار هاني، في مكتبه في الوزارة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا أليكو، وبحثا في آفاق التعاون المشترك، وبخاصة في المجالات التقنية، ودعم الوزارة على المستوى المؤسسي.
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كما وناقشا  "آليات إعادة ربط الوزارة بمراكزها المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، بما يعزز كفاية العمل الزراعي ويسهم في تطوير القطاع".

وكذلك التقى الوزير هاني وفدًا من "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي" (GIZ)، برئاسة كلارا بيليرين، رئيسة مشروع ACE، وفي حضور نائب رئيس المشروع والمسؤول عن المكون الزراعي، عماد حمزة، والخبير في إشراك القطاع الخاص، مالك غانم.

وتناول الاجتماع "استعراض المشاريع الزراعية القائمة، مع التركيز على تلك المتعلقة بالأمن الغذائي، وتنمية قدرات المزارعين، ودعم زراعة محاصيل متنوعة في مختلف المناطق اللبنانية".

كما وعرض المجتمعون لسبل "تعزيز الشراكة بين الوزارة والمشروع بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وضمان استدامته".

وبحثوا أيضا في "آلية التحضير للمسح الميداني للأضرار الزراعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، وتأثيره على تلوث التربة، إضافة إلى مناقشة برنامج الإرشاد الزراعي الرسمي الذي تعمل الوزارة على إطلاقه قريبًا، بهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاجية في القطاع الزراعي".
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