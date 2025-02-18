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لبنان

بقاء الاحتلال في الجنوب يعني المقاومة و "التوسّع"؟!

Lebanon 24
18-02-2025 | 22:50
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كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": بقاء "إسرائيل" داخل الأراضي اللبنانية، يهدف الى أمور عديدة، على ما تلفت مصادر سياسية مواكبة، لها علاقة بالمرحلة المقبلة، أبرزها:

1- استخدام المواقع الخمس استراتيجياً، كمراكز للإنذار المُبكر في حال قرّرت الولايات المتحدة الأميركية ضرب المنشآت النووية الإيرانية.
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2- التمهيد لتوسيع دولة "إسرائيل" الكبرى التي تحلم بها، وينوي رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إقامتها، بدفع وغطاء من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حساب لبنان والدول المجاورة.

3- إلغاء الخط الأزرق الحالي وجعل لبنان والمجتمع الدولي ينسيانه، من خلال رسم خط حدودي جديد من خلال الربط بين النقاط الخمس.

4- اختارت "إسرائيل" مواقع بعيدة عن التجمّعات السكنية تلافياً لحصول أي تماس أو مواجهة مع السكّان الجنوبيين.

كما أنّ "إسرائيل" قد تكون تهدف في المقابل، وفق المصادر المطّلعة، الى استفزاز الحزب للعودة الى الحرب، سيما أنّ وجودها على الأراضي اللبنانية يُكرّس قواعد اللعبة الجديدة في المنطقة.
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