البيان الوزاري ينصف "حياد" الراعي

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أهمية هذه الفقرة، أنها أُقرّت بإجماع الحكومة ومن ضمنها وزراء "حزب اللّه" وحركة "أمل"، والإقرار بالواقع الجديد، يأتي نتيجة الهزيمة التي لحقت بـ "الحزب" والدمار الذي استُجلب على لبنان.تعبّر بكركي عن رضاها عن هذا الأمر، وتعتبر أن الأهمّ هو التطبيق، فلو طُبق ما طالب به البطريرك من حياد للبنان لكان البلد تجنّب الحرب ولم يُهجّر أهل الجنوب وتدمّر قراهم ويسقط الآلاف من أبنائنا.تراهن بكركي على العهد الجديد لفرض عودة الدولة، لأن الدولة وحدها تنصف جميع أبنائها. لذلك يجب تطبيق البيان الوزاري من ناحية جمع السلاح وحصره بيد الدولة وتطبيق "اتفاق الطائف" والقرارات الدولية، لأن المظلة العربية والدولية هي التي تحمي لبنان، ولا خلاف على مصطلح حياد أو تحييد بل الأساس العمل وفق مقتضياته.