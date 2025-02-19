Advertisement

لبنان

وزير "يدشّن" عهده بقرار "بارز"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-02-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1322604-638755498492389612.jpg
Doc-P-1322604-638755498492389612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أسف عدد من أصدقاء أحد الوزراء لطريقة تصرفه بمحو تطبيق الواتساب عن أرقامه من دون إعلام كل مَن كان يتواصل معه دورياً ويومياً وخاصةً الصحافيين.
واشار المصدر الى ان عددا من الصحافيين فوجئوا عندما حاولوا التواصل مع الوزير الذي يعتبر من أصدقائهم، بأنه مسح تطبيق الواتساب عن أرقامه المعتادة .
Advertisement
مصدر مقرّب من الوزير إستغرب هذا التصرف، ولكنه برره بأن الوزير ربما طلب الا يجيب هذه الفترة على الإتصالات، أو يختصرها ، أو بدّل أرقامه لمزيدٍ من الخصوصية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-02-19
03:30 | 2025-02-19
03:14 | 2025-02-19
03:13 | 2025-02-19
03:05 | 2025-02-19
03:00 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24