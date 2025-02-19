وزير "يدشّن" عهده بقرار "بارز"

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أسف عدد من أصدقاء أحد الوزراء لطريقة تصرفه بمحو تطبيق الواتساب عن أرقامه من دون إعلام كل مَن كان يتواصل معه دورياً ويومياً وخاصةً الصحافيين.واشار المصدر الى ان عددا من الصحافيين فوجئوا عندما حاولوا التواصل مع الوزير الذي يعتبر من أصدقائهم، بأنه مسح تطبيق الواتساب عن أرقامه المعتادة .مصدر مقرّب من الوزير إستغرب هذا التصرف، ولكنه برره بأن الوزير ربما طلب الا يجيب هذه الفترة على الإتصالات، أو يختصرها ، أو بدّل أرقامه لمزيدٍ من الخصوصية.