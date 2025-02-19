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لبنان
وزير "يدشّن" عهده بقرار "بارز"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-02-2025
|
01:30
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أسف عدد من أصدقاء أحد الوزراء لطريقة تصرفه بمحو تطبيق الواتساب عن أرقامه من دون إعلام كل مَن كان يتواصل معه دورياً ويومياً وخاصةً الصحافيين.
واشار المصدر الى ان عددا من الصحافيين فوجئوا عندما حاولوا التواصل مع الوزير الذي يعتبر من أصدقائهم، بأنه مسح تطبيق الواتساب عن أرقامه المعتادة .
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مصدر مقرّب من الوزير إستغرب هذا التصرف، ولكنه برره بأن الوزير ربما طلب الا يجيب هذه الفترة على الإتصالات، أو يختصرها ، أو بدّل أرقامه لمزيدٍ من الخصوصية.
المصدر:
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