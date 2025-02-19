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لبنان

المنخفض القطبي "آدم" اقترب.. هذا ما ينتظر لبنان في الأيام المقبلة

Lebanon 24
19-02-2025 | 01:57
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يستعد لبنان لجبهة قطبيّة باردة رطبة تؤدي إلى تدنٍّ كبير بدرجات الحرارة لتُلامِس الصفر ساحِلاً خاصةً شمالاً وقت الذروة.

ومن المتوقع ان تتدنى الثلوج وتكسو المُرتفعات المتوسطة والتلال القريبة من البحر يوم السبت وتتدنّى لحدود 200 متر وربّما أقلّ شمالاً خاصةً يوم الأحد. كما ويُحتمل أن تشهد عدّة مناطق ساحليّة زخّات وقتيّة من الدروين أو حتى تساقط نفناف ثلجيّ وقت الذروة، وفق ما أوردت صفحة Lebanon Weather Forecast.
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وسنتأثر اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأربعاء بمنخفض جوي قطبي المنشأ اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية إسم " آدم" ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة  تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ومن المتوقع ان يشتدّ تأثيره اعتباراً من صباح يوم السبت مع دخول الكتلة الأشد برودة حيث تشتدّ غزارة الأمطار ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ويستمر تأثيره حتى فجر الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجياً.


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