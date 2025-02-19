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لبنان

ما حقيقة الإعتداء على تمثال السيدة العذراء في جزين؟

Lebanon 24
19-02-2025 | 04:49
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بعد تداول أنباء عن قيام مجهولين بنزع تمثال السيدة العذراء في بلدة سنيا بمنطقة جزين وإسقاطه، أوضح النائب السابق أمل أبو زيد في حديث لـ "لبنان 24" أن التحقيقات أظهرت أنه لم يُعتدى على التمثال، بل سقط نتيجة عوامل طبيعية.
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