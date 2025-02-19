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لبنان
التكتل الوطني المستقل: بقاء الجيش الإسرائيلي خرق للسيادة
Lebanon 24
19-02-2025
|
02:26
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عقد نواب "التكتل الوطني المستقل" فريد هيكل الخازن، وليم طوق، جورج بوشيكيان وطوني فرنجيه اجتماعًا في دارة النائب فرنجيه في بيروت، حيث تم مناقشة آخر المستجدات السياسية وبنود البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة.
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وطالب المجتمعون بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار بشكل كامل، وخروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مستنكرين بقاء الجيش الإسرائيلي في النقاط الخمس، معتبرين ذلك خرقًا للسيادة اللبنانية. كما رحبوا باتجاه إعادة تأهيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في قليعات، مؤكدين أنه خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد في شمال لبنان.
ودعوا أيضًا إلى العمل على إعادة تأهيل مطار رياق واستكمال بناء مرفأ جونية السياحي كجزء من خطة وطنية لإنماء مختلف المناطق اللبنانية. كما شددوا على ضرورة فرض الجيش سيطرته على الحدود اللبنانية الشرقية للحفاظ على السيادة. وأكدوا دعمهم لعهد الرئيس جوزاف عون ولخطاب القسم الذي حظي بإجماع لبناني.
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