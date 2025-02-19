بمجموعات كبيرة.. إسرائيليون حاولوا الدخول إلى لبنان للمرة الثانية خلال أسبوع

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أنّ حوالي 30 إسرائيليا حاولوا دخول أراض لبنانية مقابل إصبع الجليل فجرا.وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنّ الجيش احتجز 4 منهم للتحقيق معهم.وقبل أيام، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن ما يزيد على 20 إسرائيليا من الحريديم تسللوا إلى داخل أراضي لبنان، للوصول إلى قبر حاخام يوجد على الحدود المشتركة.وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على 8 منهم فقط، بينما حاولوا الوصول إلى قبر الحاخام "راشي" المجاور لمقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على "الخط الأزرق".