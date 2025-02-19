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لبنان

بمجموعات كبيرة.. إسرائيليون حاولوا الدخول إلى لبنان للمرة الثانية خلال أسبوع

Lebanon 24
19-02-2025 | 02:30
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أنّ حوالي 30 إسرائيليا حاولوا دخول أراض لبنانية مقابل إصبع الجليل فجرا.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنّ الجيش احتجز 4 منهم للتحقيق معهم.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  أن ما يزيد على 20 إسرائيليا من الحريديم تسللوا إلى داخل أراضي لبنان، للوصول إلى قبر حاخام يوجد على الحدود المشتركة.
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وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على 8 منهم فقط، بينما حاولوا الوصول إلى قبر الحاخام "راشي" المجاور لمقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على "الخط الأزرق".

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