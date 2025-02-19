دريان شارك في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للحوار الإسلامي - الإسلامي في البحرين

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شارك مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للحوار الإسلامي - الإسلامي في مملكة البحرين، بعنوان: "أمة واحدة ومصير مشترك" الذي نظمه الأزهر الشريف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين ومجلس حكماء المسلمين، برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي حضور الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر ومشاركة علماء وقيادات ومرجعيات إسلامية ومفكرين ومثقفين من مختلف أنحاء العالم.وافاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، بأن "المؤتمر الذي يعقد في المنامة، يهدف الى تعزيز الوحدة بين المسلمين ولم الشمل والحوار والتشاور والتفاهم والتعاون لتحقيق التضامن وتوحيد الرؤى بين كافة مكونات الأمة الإسلامية".ولبى المفتي دريان والوفود المشاركة في المؤتمر دعوة مأدبة الغداء التكريمية التي اقامها على شرفهم ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة في قصر الصخير. (الوكالة الوطنية للإعلام)