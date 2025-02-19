توقيف سارق 3 سيّارات في الضبيّة.. وهذه صورته

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:"بتاريخ 8-2-2025، ادّعى أحد المواطنين ضدّ مجهول بجرم سرقة ثلاث سيّارات من أمام محلّه المُعدّ للحدادة والبويا في الضّبيّة.على أثر ذلك، باشرت قطعات قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها لكشف الفاعلين وتوقيفهم.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة منفّذ عمليّة السّرقة، ويُدعى: م. ح. (مواليد عام ۱۹۸۹، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.بتاريخ 14-2-2025، ومن خلال المتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه في الضبيّة.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على سرقة السيّارات الثّلاث من أمام محلّ المدّعي -كونه قد عَمِلَ لدى الأخير فترة من الزّمن، ويعلم كيفيّة فتح أبواب المحلّ ومكان وضع مفاتيح السيّارات- وأنّه سلّم السيّارات لشخصٍ كان قدّ تعرّف عليه، سابقًا، في السّجن ووعده بإعطائه حصّته بعد تصريف السيّارات.أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.العمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين".