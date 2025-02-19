قوة إسرائيلية تُطلق النار على مركز للجيش في شبعا

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قامت قوة اسرائيلية مُعادية مؤلفة من دبابتي ميركافا بإطلاق النار على مركز الجيش اللبناني في منطقة "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".كما اقدمت قوة ثانية بمرافقة جرافة عسكرية على اقفال طريق قرب خط الانسحاب.