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لبنان

لتأمين قروض مدعومة للسكن وإعادة الإعمار.. حبيب واصل زيارته قطر

Lebanon 24
19-02-2025 | 04:11
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يواصل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، زيارته إلى قطر لتأمين قروض مدعومة للسكن وإعادة الإعمار. التقى حبيب في الدوحة مع مسؤولين قطريين، حيث تم مناقشة إمكانية تقديم قروض سكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وقد أبدى المسؤولون القطريون دعمهم الكامل لهذا التوجه، وتم الاتفاق على رفع سقف القروض إلى 100 ألف دولار مع إمكانية إدخال الطاقة الشمسية في مشاريع البناء والترميم.
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كما تم اقتراح قرض بقيمة 100 مليون دولار لدعم أصحاب المنازل المتضررة من العدوان الإسرائيلي على لبنان. وفي إطار التنسيق المصرفي، تم عقد اجتماع مع مصرف قطر الوطني لتأمين آلية لاستلام القروض الممنوحة وتوزيعها على المستفيدين في لبنان. 

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