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لبنان

هاشم: لتفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية لحل القضايا الأساسية

Lebanon 24
19-02-2025 | 04:18
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رأى النائب قاسم هاشم أن المطلوب من الدول الآسيوية والعربية والإسلامية مواجهة "مشروع الشرق الأوسط الجديد" الذي يهدف إلى إعادة رسم خارطة المنطقة وتصفيتها لصالح الكيان الإسرائيلي. وأكد خلال مشاركته في "مؤتمر الجمعية البرلمانية الآسيوية" في باكو أن الشعب الفلسطيني يعاني من ظلم وإجرام غير مسبوق، وأن ما يتعرض له الفلسطينيون في لبنان وفلسطين يفوق تصورات الإنسانية، مشيراً إلى أن السياسات الدولية تدعم الكيان الإسرائيلي في سياق ممارساته العدوانية.
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هاشم أكد أن الصمت لم يعد مقبولاً في مواجهة الارتكابات الإسرائيلية التي تتصاعد إلى درجة تطهير عرقي، محملاً الدول الغربية والعربية والإسلامية مسؤولية هذا الوضع بسبب الدعم الغربي للصهيونية والتخاذل العربي. وأشار إلى أن مواجهة هذا التوجه تتطلب قرارات جريئة، مستشهداً بتجربة المملكة العربية السعودية في حرب تشرين 1973، حيث قررت قطع النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل.

وفي ختام كلمته، شدد هاشم على ضرورة دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وطالب بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون بين الدول لضمان حماية المصالح المشتركة، مشدداً على أهمية وضع آليات تنفيذية للقرارات البرلمانية في مواجهة التحديات الحالية.
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