الجيش: تفجير ذخائر في حقل عيناتا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 19 /2 /2025، ما بين الساعة 11.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيناتا – بنت جبيل".

Advertisement