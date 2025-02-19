استعدوا: "آدم الخطير" وصل إلى لبنان.. وإرشادات وتحذيرات للمواطنين

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الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من الظهر ويتحول الطقس تدريجياً الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار ومن المتوقع أن تشتدّ أحيانا خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى ٦٠ كلم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق .

الخميس: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات، تنشط الرياح وتصل سرعتها ال ٧٠ كم/س خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر لحدود المترين خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق ، يتوقع حدوث انفراجات خلال الليل.

الجمعة: غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة مع انفراجات واسعة خلال النهار، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة شمال البلاد مع ثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم وتشتدّ غزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة كما يتدنى مستوى تساقط الثلوج مع دخول الكتلة الشديدة البرودة ليلامس ال ٨٠٠ متر فجر السبت لذا يرجى التحذير من التراكمات الثلجية وتوخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية.

السبت: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٨ درجات، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٧٠٠ متر وما فوق وتلامس خلال الليل ال ٤٠٠ متر خاصة شمال البلاد، يرجى توخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج الكثيف. يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تدريجياً اعتباراً من بعد ظهر اليوم بمنخفض جوي قطبي المنشأ اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية إسم " آدم" " Adam" ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ومن المتوقع ان يشتدّ تأثيره اعتباراً من صباح يوم السبت مع دخول الكتلة الأشد برودة حيث تشتدّ غزارة الأمطار ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلامس يوم الأحد ارتفاع ال ٣٠٠ متر خاصة شمال البلاد، ويستمر تأثيره حتى حتى الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجياً.الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من الظهر ويتحول الطقس تدريجياً الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار ومن المتوقع أن تشتدّ أحيانا خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى ٦٠ كلم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق .الخميس: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات، تنشط الرياح وتصل سرعتها ال ٧٠ كم/س خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر لحدود المترين خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق ، يتوقع حدوث انفراجات خلال الليل.الجمعة: غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة مع انفراجات واسعة خلال النهار، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة شمال البلاد مع ثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم وتشتدّ غزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة كما يتدنى مستوى تساقط الثلوج مع دخول الكتلة الشديدة البرودة ليلامس ال ٨٠٠ متر فجر السبت لذا يرجى التحذير من التراكمات الثلجية وتوخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية.السبت: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٨ درجات، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٧٠٠ متر وما فوق وتلامس خلال الليل ال ٤٠٠ متر خاصة شمال البلاد، يرجى توخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج الكثيف.

إلى ذلك، تواكب المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرات مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان بشأن المنخفض الجوي القطبي "آدم" (Adam). وقد رُفِعت الجهوزية في جميع المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، بناء على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، لضمان سرعة الإستجابة لأي طارئ.

وفي هذا الإطار، تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الكرام بالاحتياطات الواجب اتخاذها درءاً للمخاطر المحتملة الناتجة عن هذا المنخفض، وتدعو إلى التقيد بالإرشادات الوقائية التالية للحفاظ على سلامة الجميع:

إرشادات خاصة بالمقيمين في المناطق الجبلية:

- متابعة نشرات الأحوال الجويّة عبر وسائل الإعلام.

- التأكد من تموين المنزل بالمواد الغذائية والمياه والأدوية الضرورية.

- تأمين وسائل التدفئة مثل المازوت أو الحطب.

- عدم مغادرة المنزل إلا عند الضرورة القصوى خلال المنخفض.

- عدم ترك وسائل التدفئة على نظام اللهب المكشوف مشتعلة عند النوم أو ترك المنزل.

إرشادات للسلامة العامة خلال التنقل على الطرقات أثناء المنخفض الجوي:

• تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية إلا عند الضرورة القصوى.

أولًا: قبل القيادة:

- إجراء فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الإطارات.

- الامتناع عن القيادة بعد تناول المشروبات الكحولية.

ثانيًا: أثناء القيادة:

- تجنب القيادة بسرعة أو بتهور.

- الالتزام بقوانين السير والتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.

ثالثًا: قبل القيادة على الطرقات في المناطق الجبلية ضرورة التأكد من:

- توفر السلاسل المعدنية لإطارات السيارة وسلامة الإطار الاحتياطي والرافعة.

- وضع مادة مضادة للتجمد (Antigel) في مبرد السيارة (Radiateur).

- توفُّر الأدوية التي تتناولها بانتظام (ضغط، قلب، وغيرها).

- وجود بطارية يد جافة ، رفش صغير قابل للطي،حقيبة إسعافات أولية، جهاز هاتف خلوي مع شاحن يعمل على بطارية السيارة، كمية كافية من الوقود في خزان السيارة.



رابعًا: أثناء القيادة على الطرقات الجبلية:

- متابعة نشرة الأحوال الجوية عبر وسائل الإعلام.

- في حال الاضطرار للتجول، تأكد من فحص سيارتك وتزويدها بسلاسل معدنية ودواليب احتياطية وطعام ومياه وأدوية.

- لا تشغل جهاز التدفئة إذا بدأ الثلج يغمر السيارة.

- أركن سيارتك إلى يمين الطريق إذا لم تتمكن من المتابعة.

- في حالة تعطل السيارة، توقف على جانب الطريق وأرسل تفاصيل موقعك للنجدة (حدد موقعك عبر الخلوي وارشد المنقذين إليك وزودهم برقم هاتفك وتفاصيل العنوان).

- أثناء السير، استمع إلى إرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، ولا تقم بتجاوز السيارات المتوقفة لئلا تنزلق وتقفل الطريق.

عند التجوّل على السواحل، الانتباه أيضًا من:

- عدم التواجد بالقرب من مكسر الأمواج.

- عدم التواجد بالقرب من الألواح الإعلانية.

- عدم محاولة المرور على طرقات مغمورة بالمياه.

أسس التعامل مع وسائل التدفئة:

- الحرّاقات (Chaudière): يجب تنظيفها بانتظام، خاصة البخاخات. وعند تركيبها، يجب الفصل بينها وبين خزانات المازوت ووضعها في غرف منفصلة.

- المدفأة الكهربائية: التأكد من سلامة الإمدادات الكهربائية الخاصة بها.

- الغاز: التأكد من أن خرطوم الغاز سليم وخالٍ من التشققات، ويُفضّل استبداله سنويًا.

- الفحم: التأكد من اشتعال الفحم بشكل كامل قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوئة المكان بشكل دوري.

ضرورة الإنتباه إلى :

- إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (مثل الستائر والأغطية).

- تهوئة المنازل باستمرار، خاصة عند استخدام الفحم أو الحطب أو الغاز.

- عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة لتجفيفها.

إرشادات متعلقة بالكهرباء:

- في حال حدوث عطل في قاطع الكهرباء (disjoncteur)، يجب معرفة السبب قبل استبداله.

- تجنب استخدام العديد من الأجهزة الكهربائية (مثل المكواة) على مأخذ الكهرباء نفسه في الوقت ذاته.

- يجب إيقاف الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استخدامها.

وأخيراً، ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عن اي طارئ وعدم التردد في زيارة صفحتنا الرسمية على الإنترنت عبر الرابط: www.civildefense.gov.lb .